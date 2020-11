Mysterie stalen monoliet ook na vinden van locatie in woestijn Utah nog niet opgelost

Nog geen dag nadat DPS de foto’s van de constructie de wereld in had gestuurd, had Reddit-gebruiker Tim Slane al prijs. Hij postte de coördinaten van een kleine kloof met een smalle opening die opvallende gelijkenissen vertoonde met de rotsen rond de metalen monoliet op de foto’s van DPS. Op satellietbeelden van Google Earth is de lange, rechthoekige schaduw te zien van een voorwerp dat zelf amper zichtbaar is. Van het object was nog geen spoor op beelden van Google Earth tussen 2013 en half 2015. Vanaf oktober 2016 is het wel duidelijk waar te nemen en is ook de begroeiing op het terrein rondom schijnbaar weggehaald.



Mooi speurwerk, maar zo weten we nog altijd niet waar het voorwerp vandaan komt. Kunstenaar John McCracken stierf in 2011. Zijn galeriehouder David Zwirner zei tegen de New York Times: ,,Volgens mij is dit echt wel door John gemaakt.” Maar daar is niet iedereen in de galerie van overtuigd. Het zou in dat geval enkele jaren na de dood van McCracken daar neergezet zijn, als de tijdlijn van Tim Slane klopt. Mogelijk is dit werk van de hand van een andere artiest, al dan niet als eerbetoon aan McCracken.