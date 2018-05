Mysterie: weer schoen met mensenvoet aangespoeld in Canada

De schoen spoelde aan op het Gabriola-eiland, niet ver van de stad Vancouver. Een strandwandelaar zag hem tussen drijvende boomstammen. Dat was dus schoen plus voet nummer veertien in elf jaar tijd. De dertien sportschoenen hiervoor spoelden allemaal aan in de Canadese provincie Brits Columbia.



Die vindplaats leidde tot allerlei theorieën en geruchten. De stroming zou ze richting Vancouver stuwen. Een veel gehoord verhaal is dat het voeten zijn van mensen die zijn omgekomen bij natuurrampen zoals de tsunami in 2004 of bij vliegtuigcrashes of bootongevallen. Ook zou het gaan om de resten van mensen die zelfmoord hebben gepleegd en wier lichaam mogelijk is vermalen door een scheepsschroef in het druk bevaren gebied.



Anderen vermoeden dat de voeten de lugubere signatuur zijn van een seriemoordenaar die iets met sportschoenen heeft of denken dat de georganiseerde misdaad erachter zit. Daarnaast zijn er de afgelopen jaren ook al diverse grappenmakers aan het werk geweest die een sportschoen hadden gevuld met wat leek op de resten van een mensenvoet, maar wat in werkelijkheid knutselwerk bleek te zijn met kippenbotten.