Mysterieus litteken leidt tot nieuwe speculaties over gezondheid van Poetin

Een mysterieus litteken in de hals van Vladimir Poetin leidt opnieuw tot speculaties over de gezondheid van de Russische president. Het litteken is te zien op foto’s van een orthodoxe paasdienst die Poetin bijwoonde in Moskou.

Vladimir Poetin vierde afgelopen zondag orthodox Pasen in de Christus-Verlosserkathedraal in Moskou, samen met burgemeester Sergej Sobjanin en patriarch Kirill, de geestelijke leider van de Russisch-orthodoxe Kerk en pleitbezorger van de oorlog in Oekraïne. Dat meldde het Kremlingezinde persbureau TASS.

De mededeling over de paasdienst ging gepaard met een foto van een somber kijkende Poetin die een kaars vasthoudt. Op die foto is duidelijk een litteken te zien in Poetins hals. Het gaat om een diagonaal streepje in de huid, net boven de kraag van zijn witte hemd. Ook op videobeelden is dat te zien.

Op deze beelden is het litteken in de hals van de Russische president te zien (lees verder onder de video)

Schildklierkanker

Het litteken wakkert de speculaties aan dat Poetin mogelijk wordt behandeld voor kanker. Bij mensen met schildklierkanker wordt vrijwel altijd de schildklier of een deel ervan verwijderd. Daarbij wordt een snede gemaakt in de hals. Het litteken na zo'n operatie wordt vaak in de huidplooien gelegd, waardoor het bij veel patiënten amper opvalt.

Amerikaanse inlichtingendiensten verklaarden vorige zomer ook al dat Poetin een jaar geleden een kankerbehandeling zou hebben ondergaan.

En het onafhankelijk Russisch mediakanaal ‘Proekt’ ontdekte eerder dat de Russische president zich steevast laat vergezellen door Yevgeny Selivanov, een dokter die is gespecialiseerd in de behandeling van schildklierkanker.

Symbool ‘Z’

Een Oekraïense blogger heeft zo zijn eigen verklaring voor het litteken. Denis Kazansky zegt in een post op Telegram dat het de vorm is van een ‘Z’, een symbool dat na de Russische inval in Oekraïne uitgroeide tot een steunbetuiging voor de invasie bij pro-oorlogsmanifestaties. Het teken was ook te zien op tanks.

