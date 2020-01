Mysterieus longvirus eist eerste dode in China

Britse ‘Spiderman’ na celstraf voor beklimmen The Shard: ‘Ik wil de wereld opnieuw shockeren’

10 januari Een Britse waaghals die in oktober in de gevangenis belandde omdat hij zonder toestemming een glazen wolkenkrabber in Londen had beklommen, is weer vrij. George King-Thompson (20) werd veroordeeld tot een gevangenisstraf van zes maanden maar mocht na het uitzitten van de helft daarvan naar huis.