Mysterieuze dood van Saoedische zussen bezorgt politie New York hoofdbrekens

De zestienjarige Tala en de 22-jarige Rotana Farea werden in augustus als vermist opgegeven in hun woonplaats Fairfax, in de ongeveer 350 kilometer verderop gelegen staat Virginia. Op 24 oktober werden zij op de rivieroever ontdekt. Onderzoekers hebben nog niet kunnen vaststellen hoe de vrouwen om het leven zijn gekomen.

De Farea's droegen allebei een zwarte legging en een zwart jasje met een randje bont. Hun lichamen hadden volgens de politie niet zo heel lang in het water gelegen. Aanvankelijk ging men ervan uit dat er sprake was van een bizar zelfmoordpact, waarbij ze van de George Washingtonbrug waren gesprongen.



Hun moeder heeft inmiddels verklaard dat zij een dag voor de vondst van de lichamen een telefoontje ontving van een functionaris van de ambassade van Saoedi-Arabië in de VS. Daarin werd het gezin opgedragen de VS te verlaten, omdat de twee dochters politiek asiel hadden gevraagd.

Mysterie

Het Saoedische consulaat in New York verklaarde een 'advocaat op de zaak te hebben gezet'. De politie van New York heeft een rechercheur naar Virginia gestuurd om het mysterie rond de zussen te onderzoeken. Men is vooral geïnteresseerd in wat met beiden is gebeurd na hun vermissing en hoe ze in New York zijn beland.



,,We kijken naar alle aanwijzingen in hun voorbije leven’’, zegt rechercheur Dermott Shea. Wat de lijkschouwer van New York vooral bezighoudt, is de manier waarop de jonge vrouwen stierven. Het feit dat de beide zussen geen uiterlijke verwondingen hebben, sluit uit dat ze samen van een brug zijn gesprongen.

Recht doen