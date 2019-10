Mysterieuze oliegolf besmeurt Braziliaanse stranden

Het getroffen gebied strekt zich uit van de stad São Luis in de noordoostelijke staat Maranhão, tot aan Salvador in Bahia waar de olie de afgelopen dagen aanspoelde en de Allerheiligenbaai bereikte, ’s werelds op een na grootste baai. De stranden in het noordoosten van Brazilië zijn het toeristisch hart van het land, met onder andere ook de in Nederland populaire kustplaatsen Fortaleza en Natal. Verder kennen de wateren in de regio een unieke diversiteit aan fauna, met onder meer mangroves, tropische vissoorten, waterschildpadden, dolfijnen en walvissen. Tientallen met olie besmeurde dode schilpadden en een dolfijn zijn op de stranden aangespoeld. Ook de bijzondere koraalriffen bij de stad Recife zijn aangetast. Schoonmaakploegen van de Braziliaanse milieuinspectiedienst Ibama en vrijwilligers hebben tot nu toe meer dan 230 ton olie opgeruimd. Dat is slechts een fractie van wat nog op de stranden ligt en in zee drijft.