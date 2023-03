Na 17 jaar onderhandelen eindelijk akkoord VN-landen over bescherming oceanen

met video Voormalige ‘Belgische spion’ van Poetin sterft mysterieu­ze dood

Een Russische oligarch en ex-KGB-spion die jarenlang actief was in België en in 2006 over een Belgisch paspoort beschikte, is in mysterieuze omstandigheden om het leven gekomen. Het gaat om Vyacheslav Rovneiko (64). De man werkte - zoals veel van Poetins intimi - tijdens de Koude Oorlog als spion voor de KGB en werd na de val van de Sovjet-Unie steenrijk als oliemagnaat.