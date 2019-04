Na 30 jaar schaven wordt malariavaccin voor het eerst op grote schaal getest

Er wordt de komende jaren voor het eerst op grote schaal een malariavaccin getest. De Wereldgezondheidsorganisatie WHO gaat kinderen in Malawi, Kenia en Ghana inenten. Het is een langverwacht vaccin, waaraan al dertig jaar wordt gewerkt.

Desondanks biedt het zogeheten RTS,S-vaccin bij lange na geen volledige bescherming tegen de door muggen overdraagbare ziekte. RTS,S traint het immuunsysteem om de malariaparasiet aan te vallen. Uit eerdere, kleinschalige studies bleek dat zo'n veertig procent van de kinderen tussen de vijf en zeventien maanden oud na inenting beschermd waren tegen malaria.

Lees ook Radboudumc: blauwe kleurstof doodt malariaparasiet ongekend snel Lees meer

Vaccinaties voor andere ziekten bieden vaak een veel hogere beschermingsgraad. ,,Een doeltreffendheid van negentig procent of iets in de buurt zit er voorlopig niet in’’, zegt Mary Hamel van WHO tegen persbureau Bloomberg. ,,Dit vaccin is een stap in de goede richting.’’ Bij kinderen die ondanks de inenting malaria oplopen, verloopt de ziekte over het algemeen overigens wel milder.

900 miljoen

De WHO start binnenkort met het inenten van baby’s in Malawi, Kenia en Ghana; landen waar het aantal malariabesmettingen hoog is, ondanks uitgebreide preventieprogramma’s. De kinderen krijgen vier inentingen. De gezondheidsorganisatie denkt per land ongeveer 120.000 kinderen per jaar te vaccineren.

Quote Preventie is veel effectie­ver dan behande­ling Tisungane Mvalo, kinderarts De ontwikkeling van het vaccin begon in 1987 en is op kleine schaal door de jaren heen getest. Naar verluidt zou er al bijna 900 miljoen euro in het vaccin zijn gestoken. In 2023 moet de grote test zijn afgerond.

435.000 doden

Met andere preventieve maatregelen, zoals klamboes en muggensprays, hoopt de WHO het aantal gevallen van malaria enigszins te beteugelen. Wereldwijd werden in 2017 219 miljoen mensen besmet met de ziekte. 435.000 mensen overleden aan malaria. Twee derde van de doden zijn kinderen jonger dan vijf jaar. Negentig procent van de besmettingen vindt plaats in Afrika.