Na drama in Kanaal: vier landen gaan samenwerken tegen mensensmokkel, maar Britten ontbreken

Frankrijk, Duitsland, België en Nederland gaan nauwer samenwerken om mensensmokkel tegen te gaan. Dat schrijven ze in een verklaring na overleg zondagmiddag in Calais.

Nationale opsporingsdiensten gaan meer gegevens uitwisselen. Er wordt gesproken van gezamenlijke operaties. Het meest concrete besluit is dat het Europese grensbewakingsagentschap Frontex, dat nu vooral actief is aan de zuidkant van Europa, onder meer met een vliegtuig zal gaan patrouilleren in de wateren tussen Groot-Brittannië en het vasteland.

Aanleiding voor de bijeenkomst van de ministers was de dood, afgelopen woensdag, van 27 migranten tijdens een poging het Kanaal over te steken. Dat soort pogingen zijn het werk van mensensmokkelaars die voor veel geld migranten door heel Europa richting Groot-Brittannië proberen te brengen, schrijven de vier landen. Voor Nederland nam staatssecretaris Ankie Broekers-Knol deel aan het overleg.

Aanwezig waren ook vertegenwoordigers van Europol, Frontex en de Europese Commissie. Grote afwezige was Groot-Brittannië. De uitnodiging aan de Britse minister van Binnenlandse Zaken Priti Patel werd door de Fransen ingetrokken na een rel tussen president Emmanuel Macron en premier Boris Johnson afgelopen vrijdag. Johnson had Macron een brief met voorstellen gestuurd maar die brief was eerder op Twitter te lezen dan dat hij op het bureau van Macron lag. De Franse president noemde daarop de methodes van de Britse premier ‘niet serieus.’ Johnson wilde onder andere Britse militairen voor de Franse kust laten patrouilleren. Ook wil hij dat migranten die via Frankrijk Groot-Brittannië bereiken, meteen naar Frankrijk konden worden teruggestuurd. Groot-Brittannië is geen lid meer van de EU.

Stranden te lang

Woensdag kwamen 27 mensen om het leven toen ze vanuit Frankrijk het Kanaal probeerden over te steken. De Internationale Organisatie voor Migratie sprak van het grootste verlies aan mensenlevens in het Kanaal sinds ze in 2014 is begonnen met het bijhouden van de aantallen. Sinds woensdag probeert Frankrijk extra steun in Europa te vergaren om mensensmokkelaars effectiever te kunnen aanpakken. Frankrijk zegt sinds het begin van dit jaar al 1500 smokkelaars te hebben opgepakt en 7800 mensen uit zee te hebben gered. Maar nieuwe migranten blijven maar toestromen, vanuit heel Europa, en de stranden bij Calais en Duinkerken zijn eenvoudig te lang om 24 uur per dag effectief te kunnen bewaken, zegt Parijs.

De Britse minister Patel sprak eerder op zondag wel apart met Broekers-Knol en zei dat ze later ook ‘dringende gesprekken’ zou hebben met andere Europese collega’s. Broekers-Knol heeft laten weten dat Nederland zich continu inzet om migrantensmokkel aan te pakken en zo de oversteek van mensen per boot te voorkomen. ,,Daarom is goede samenwerking tussen Europese politie- en justitiële diensten van belang. En samenwerking met Groot-Brittannië. Dat moeten we binnen de bestaande structuren intensiveren.” Migranten reizen naar Europa en vervolgens met name naar Frankrijk om naar Groot-Brittannië te gaan. ,,Om daarover betere controle te hebben is het van belang aan de randen van Europa een grensprocedure en screening te hebben. Daar zet ik me ook in de EU voor in.”

