Na dubbele borstamputatie en chemokuur krijgt Sarah (28) te horen dat ze nooit borstkanker heeft gehad

Sarah Boyle (28) is een gebroken vrouw. Maandenlang onderging ze chemotherapie, waarna uiteindelijk haar beide borsten werden geamputeerd, om daarna te horen dat de verkeerde diagnose was gesteld en ze helemaal geen borstkanker had.

De wereld van de Britse vrouw uit Stoke-on-Trent stortte eind 2016 in toen ze van artsen vernam dat ze ernstig ziek was. Maar wat er in de daaropvolgende jaren gebeurde, zou haar nog veel meer traumatiseren. Dat schrijven Britse media, zoals de BBC en The Sun.



Er moest volgens de dokters immers koste wat het kost vermeden worden dat de kanker zou uitzaaien. Dus onderging Sarah meerdere sessies chemotherapie en een dubbele borstamputatie. Daarna volgde een borstreconstructie.

Biopsie

Pas in juli 2017 kwamen de behandelend artsen tot het besef dat er een fout was gemaakt. Het resultaat van de biopsie bleek verkeerd gerapporteerd. Sarah had helemaal geen kanker en de zware behandelingen waren dus niet nodig geweest. De directie van het ziekenhuis excuseerde zich voor de verkeerde diagnose. Het ging volgens hen om een ‘menselijke fout’.

,,De afgelopen jaren waren heel zwaar voor me. Het feit dat mij verteld werd dat ik kanker had, was op zich al verschrikkelijk. Maar om daarna te horen dat al die behandelingen en operaties onnodig waren, was pas echt traumatiserend voor mezelf en mijn gezin”, vertelt Sarah.

Bovendien ondervindt Sarah nog steeds de nadelige gevolgen van de behandelingen en heeft ze vernomen dat ze een hoger risico op kanker heeft door de borstreconstructie. Ze had ook te horen gekregen dat de kankerbehandelingen zouden kunnen leiden tot vruchtbaarheidsproblemen, maar toch werd ze nog een tweede keer moeder. Ze kon echter geen borstvoeding geven aan kleine Louis.

‘Schokkende zaak’

Sarah heeft een advocatenbureau ingeschakeld om te onderzoeken hoe dit allemaal heeft kunnen gebeuren. ,,Dit is een schokkende zaak waarbij een jonge moeder hartverscheurend nieuws heeft gekregen en zware behandelingen heeft moeten ondergaan die achteraf gezien niet nodig waren”, verklaarde advocate Sarah Sharples. ,,Het hele gebeuren heeft een enorme impact gehad op mijn cliënte op zo vele manieren. We willen nu nagaan of het ziekenhuis maatregelen heeft genomen om dergelijke drama’s in de toekomst te voorkomen”, luidde het.