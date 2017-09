Na Irma is orkaan Jose in aantocht

Irma raast met windsnelheden van 250 tot 290 kilometer per uur en uitschieters tot boven de 350 kilometer per uur door het gebied. ,,Irma zaait dood en verderf”, aldus Verhoef. ,,Het lijkt er op dat de Orkaan nu vooral op zee de hoogste windsnelheden laat zien en net iets minder krachtig is aan de kust van Puerto Rico en de Dominicaanse Republiek.”



Vanavond (lokale tijd) trekt Irma juist ten zuiden van de Turks- en Caicoseilanden langs en dit gebied kan het weer heel zwaar te verduren krijgen. Op dit moment is het gebied met extreem hoge windsnelheden aan de noordflank van Irma het grootst en juist deze zone raakt de eilanden.



Irma blijft een categorie 5 orkaan, ook als zaterdag de Bahama's aan de beurt zijn. Verhoef: ,,In de richting van Florida lijkt er dan sprake te zijn van enige afname van de kracht van Irma, maar ook daar moeten we voorzichtig mee zijn. Ook als categorie 4 orkaan zal Irma voor heel veel schade kunnen zorgen in de VS.”