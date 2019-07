Na Nederlander ook lichaam van gids aangetroffen in Maleisische vleermuisgrot

Dat meldt de leiding van het reddingsteam tegenover de Maleisische krant The Star. De 20-jarige man was de reisleider van een 66-jarige Nederlandse toerist, die ook verdronk in de grot. Acht andere toeristen kwamen met de schrik vrij, zo wordt gemeld.



Een speciaal reddingsteam zocht met behulp van klimmers en een helikopter in en rondom de grot in het Gunung Mulu National Park. Het lichaam van de Utrechtse bioloog en Naturalis-medewerker Peter Hovenkamp werd daar zaterdagochtend al gevonden.



De omgekomen gids werd net als de Nederlander, die naar verluidt onderzoek naar varens deed in het drukbezochte gebied, overvallen door het snel stijgende water. In de grot leven 3 miljoen vleermuizen. De grot staat sinds 2000 op de Werelderfgoedlijst van UNESCO.