Na plastic tasje en rietje ligt in VS nu de ballon onder vuur

Nu het plastic rietje in de Verenigde Staten een zeldzaamheid lijkt te worden - zelfs pretparkgigant Disney wil ervan af - hebben milieuactivisten hun pijlen gericht op de ballon. De Amerikaanse gewoonte om bij evenementen uit te pakken met een zee aan ballonnen lijkt daarmee onder vuur te liggen. Het oplaten van ballonnen bij festiviteiten is milieuactivisten al langer een doorn in het oog. De resten van de latex dingen komen in zee terecht, zo betogen ze, en belanden vervolgens in de magen van schildpadden en vogels. De dieren overleven dat veelal niet. ,,De discussie rond de rietjes heeft de aandacht voor plastic rommel in zee flink vergroot'', zegt Emma Tonge van de National Oceanic and Atmospheric Administration. ,,Mensen realiseren zich mogelijk niet dat ballonnen, door hun lichte en slappe uitstraling, ook een gevaar vormen.''

Succesvolle oproep

Hoewel het aandeel in de milieuvervuiling betrekkelijk klein is, komen er nu toch steeds meer signalen dat de ballon het volgende product is waar naar gekeken moet worden. Dat zo'n oproep succes kan hebben, blijkt wel uit het feit dat ook de rietjes van slecht afbreekbaar kunststof hun langste tijd gehad hebben.



Zo heeft Clemson University, een grote speler in het collegefootball, al besloten te breken met de traditie om voor elke wedstrijd 10.000 ballonnen op te laten. In de staat Virginia boekt een campagne voor alternatieven tijdens huwelijksfeesten steeds meer succes. Een stad op Rhode Island heeft de verkoop van ballonnen zelfs verboden.



Hoewel het aan banden leggen van de ballon een druppel op de gloeiende plaat lijkt, moeten specifieke producten niet als 'onbeduidend' worden afgedaan, zegt ecologie-professor aan de universiteit van Toronto Chelsea Rochman. ,,Als we dat over alles zouden zeggen, zouden we niet voor elkaar krijgen.'' Rochman zou daarom graag zien dat mensen systematisch nadenken over afval en vervuiling.