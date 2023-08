Na weekend vol bosbranden opnieuw hittegolf in Spanje, extreme regen in Zweden en Noorwegen

In Spanje zijn de drie branden die dit weekend meer dan duizend hectare besloegen, sinds maandagochtend onder controle, maar het grootste deel van het land verkeert nog steeds in hoge staat van paraatheid. Er dient zich namelijk opnieuw een hittegolf aan, de derde al deze zomer. Ook Zweden en Noorwegen zetten zich schrap voor noodweer: daar valt juist extreem veel regen.

Het wordt de komende dagen heet in Spanje. Verschillende provincies in Andalusië (zuiden), Castilla-La Mancha (midden) en Extremadura (westen) kregen code oranje mee, met temperaturen die maandag waarschijnlijk zullen oplopen tot 43 graden Celsius, aldus de nationale weerdienst Aemet.

Bosbranden en woestijnvorming

Ook het risico op bosbranden is nog altijd groot: het staat in bijna heel Andalusië en Extremadura, maar ook in het zuiden van Castilla-La Mancha, op code rood. Op vrijwel alle andere plaatsen is code oranje van kracht. Sinds begin dit jaar ging in Spanje al meer dan 70.000 hectare in vlammen op. Dat cijfer komt echter voorlopig nog niet in de buurt van het record van 2022, toen bosbranden ruim 300.000 hectare in de as legden.

Verwacht wordt dat de derde hittegolf van deze zomer, die het hele Iberische schiereiland treft, nog tot donderdag zal aanhouden. De toename van het aantal hittegolven en hun langere duur en grotere intensiteit zijn volgens experts een gevolg van de klimaatverandering. Maar liefst 75 procent van het grondgebied van Spanje wordt volgens de VN door woestijnvorming bedreigd, wat van Spanje het meest kwetsbare land van West-Europa maakt.

Storm Hans houdt aan

Ook Zweden en Noorwegen worden de komende dagen getroffen door extreem weer, maar dan juist in de vorm van veel regen. De storm Hans kwam al aan land in de Scandinavische landen, maar meteorologen waarschuwen dat het slechte weer nog dagen aanhoudt en dat de storm zelfs de zwaarste regenval in tientallen jaren kan veroorzaken. Beide landen hebben code rood afgegeven, het zwaarste waarschuwingsniveau.

Volledig scherm De in Zweden tussen Iggesund and Hudiksvall ontspoorde trein. De dijk was verzwakt door zware regen en landverschuivingen. © AP

In Zweden is maandag al een trein ontspoord die werd weggespoeld door gestegen water. Drie van de ongeveer honderd inzittenden moesten met verwondingen naar het ziekenhuis. In Noorwegen rijden uit voorzorg ook minder treinen. Beide landen vragen burgers om het huis alleen te verlaten als dat absoluut noodzakelijk is en om uit de buurt te blijven van rivieren en steile hellingen, waar aardverschuivingen kunnen ontstaan.

Ook andere Scandinavische landen zetten zich schrap voor het noodweer. In Denemarken geldt code geel en Finland verwacht zware stormen later in de week. Een aantal veerboten tussen de Baltische staten en Scandinavië blijft de komende dagen stilliggen. Ook de autoriteiten in Noord-Duitsland houden rekening met slecht weer, dat ook daar voor problemen kan zorgen voor treinen en weggebruikers.