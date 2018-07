Naakte bestuurder zwaargewond opgepakt crash met truck in België

Ouders sluiten 3-jarige tweeling op in houten kist om te kunnen wer­ken

13 juli De politie en kinderbescherming in het Braziliaanse dorp Aparecidinha in het oosten van Brazilië deden deze week een schokkende ontdekking. In een houten kist van ongeveer één meter bij één meter vonden ze twee jongetjes van 3 jaar en 10 maanden. De kist was afgesloten met een ketting en een hangslot. De ouders hadden de kleuters, een tweeling, daarin opgesloten om te kunnen gaan werken.