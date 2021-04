Nachtelijk akkoord: Europa gaat CO2-uitstoot met minstens 55 procent verminderen

Europa heeft afgelopen nacht een nieuwe stap gezet naar klimaatneutraliteit in 2050. Onderhandelaars van de drie instellingen – Commissie, Raad en Parlement – kwamen overeen de klimaatneutraliteit, en een tussentijdse vermindering van de CO2-uitstoot met minstens 55 procent in 2030, vast te leggen in een Klimaatwet.

Het moment is cruciaal omdat VS-president Joe Biden later deze week een belangrijke klimaattop belegt en Europa daar nu een inspirerend voorbeeld kan zijn. Commissievoorzitter Ursula von der Leyen reageerde dan ook verheugd op de overeenstemming over ‘dit kernelement van de Europese Green Deal’: ,,Onze politieke verbintenis om tegen 2050 het eerste klimaatneutrale continent te worden, is nu ook een wettelijke verbintenis. De klimaatwet zet de EU voor een generatie op het groene pad. Het is onze bindende belofte aan onze kinderen en kleinkinderen.”

Vice-Commissievoorzitter Frans Timmermans, in Brussel verantwoordelijk voor de Green Deal, sprak van ‘een mijlpaal voor de EU’: ,,Het akkoord van vandaag versterkt onze mondiale positie als leider in het aanpakken van de klimaatcrisis (…) Dit is een goede dag voor mens en planeet.”

Het Parlement, dat inzette op een iets hogere tussentijdse CO2-reductie (60 in plaats van ‘tenminste 55 procent’) reageert pas later vanmorgen inhoudelijk. Dan wordt ook meer duidelijk over andere elementen van het akkoord. Zo is er een verbintenis om na 2050 te komen tot een ‘negatieve CO2-uitstoot’ (om de enorme hoeveelheid nu al in de atmosfeer aanwezige CO2 af te breken), is er sprake van een nieuw tussentijds klimaatdoel in 2040 en wordt het beleid voor CO2-opslag en klimaatadaptatie (aanpassing aan de opwarming) versterkt.