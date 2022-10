Nachtelijke brand in school Oeganda wordt elf blinde kinderen fataal

De brand brak uit rond 1 uur 's nachts in de Salama-school in het dorp Luga, zo'n 45 kilometer ten oosten van de hoofdstad Kampala, meldde de Oegandese politie. ,,De oorzaak van de brand is momenteel nog onbekend, maar we weten wel dat er inmiddels elf doden zijn bevestigd en dat zes personen in kritieke toestand in het ziekenhuis werden opgenomen", aldus de politie in een verklaring.