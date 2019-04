Namen twee zelfmoordterroristen bekend

Terwijl het in Sri Lanka inmiddels bijna middernacht is, wordt langzaam meer duidelijk over de daders van de bloedige aanslagen bij drie kerken en vier luxe hotels. Eén van de daders is Zahran Hashim, meldt het Indiase News18. Hij blies zich zondagochtend op bij het Shangri-La Hotel. Zahran Hashim is een radicale prediker waarvan veel video’s online te vinden zijn. De man zou eerder van plan zijn een aanslag te plegen op de ambassade van India in Colombo.

De andere geïdentificeerde dader is Abu Mohammed, hij blies zich op bij de Batticalao kerk. Waar de informatie over Zahran Hashim van inlichtingendiensten afkomstig is, lijkt de Sri Lankaanse politie ook dichterbij te komen. Inmiddels zijn dertien arrestaties verricht. Tien mensen zijn overgedragen aan de dienst voor crimineel onderzoek (CID).Onder de aangehouden verdachten is de chauffeur van een busje, dat mogelijk is gebruikt om de aanslagplegers te vervoeren. Agenten van het bureau in de wijk Wellawatte rekenden hem in.