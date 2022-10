Nancy Pelosi: familie getraumatiseerd na aanval op echtgenoot

,,Gisterochtend verschafte een gewelddadige man zich toegang tot ons ouderlijk huis en viel mijn man Paul brutaal aan”, schrijft Pelosi in een korte open brief aan collega’s. ,,Onze kinderen, onze kleinkinderen en ik zijn diepbedroefd en getraumatiseerd door de levensbedreigende aanval op Pop.”

Lees ook Play Man van Amerikaanse politica Pelosi met hamer aangevallen, geopereerd aan schedelfractuur

Volgens Pelosi gaat het inmiddels wel weer wat beter met haar echtgenoot na de operatie in een ziekenhuis in San Francisco. ,,We zijn dankbaar voor de snelle reactie van wetshandhavers en hulpdiensten, en voor de levensreddende medische zorg die hij krijgt”, voegde ze eraan toe.

Aanslag voor Nancy Pelosi bedoeld

De Amerikaanse president Joe Biden bevestigde zaterdag tegen verslaggevers dat de aanslag naar het zich laat aanzien daadwerkelijk was bedoeld voor Nancy Pelosi, die niet thuis was op dat moment. Hij riep alle politieke spelers nogmaals op dit soort geweld tegen volksvertegenwoordigers te veroordelen. Hij noemde de aanval “verwerpelijk” en voegde eraan toe: ,,Genoeg is genoeg is genoeg.”

Paul Pelosi, wiens vrouw al jaren wordt bedreigd via sociale media, liep een schedelbreuk op en verwondingen aan een arm en beide handen. Volgens artsen ziet het er naar uit dat hij volledig zal herstellen van de aanval.

De vermoedelijke dader (42) gelooft volgens mediaberichten in complottheorieën die met name de ronde doen in rechts-extremistische kringen.

Volledig scherm President Joe Biden © ADR