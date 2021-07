Nasa wees haar vier keer af omdat ze vrouw is, nu mag 82-jarige Wally de ruimte in met Amazon-baas Bezos

Jeff Bezos neemt op 20 juli een 82-jarige Amerikaanse vrouw mee op de eerste ruimtereis in een raket van zijn ruimtevaartbedrijf Blue Origin. De steenrijke Amazon-oprichter heeft Wally Funk gevraagd met hem mee te gaan. Zij doorliep in het verleden een astronautenopleiding maar schopte het nooit tot Nasa. Funk werd vier keer afgewezen door het bekende ruimtevaartagentschap omdat ze vrouw was.

Blue Origin presenteerde Wally Funk vandaag als ‘zeer geëerde gast’ voor de komende ruimtereis met de raket New Shepard. Ze is naast Bezos zelf, zijn broer Mark en de persoon die onlangs voor 28 miljoen dollar (ruim 23 miljoen euro) een zitplaats in de raket kocht tijdens een veiling, de vierde ruimtevaarder. Bezos wijdde op Instagram een video aan de vrouw.

Funk wordt gepresenteerd als een ruimtevaartlegende. Ze deed in de jaren 60 van de vorige eeuw mee aan het het Woman in Space-programma programma 'The Mercury 13', dertien vrouwen die een private opleiding volgden om de eerste vrouwelijke astronauten te worden. Funk vertelt in het filmpje dat haar door de instructeurs werd verteld dat ze oefeningen beter en sneller uitvoerde ‘dan welke man ook'. Ze was de jongste van de groep van dertien, Mercury 13 genaamd, en was toen 23 jaar oud. De vrouwen rondden allen de opleiding af, maar schopten het nooit tot astronaut. ,,Ik solliciteerde vier keer bij Nasa’’, zegt Funk, ,,maar ze namen me nooit aan. Ik dacht dat ik nooit meer de ruimte in zou gaan.’’

De vrouw bleef piloot, vliegt al haar hele leven en heeft ruim 19.600 vlieguren. ,,Iedereen vertelt me al mijn hele leven: ‘Wally, dat moet je niet doen, dat kan niet, je bent een meisje’. Maar ik zeg dan: ‘Het maakt me niet uit wie je bent, ik doe het. Omdat ik het wil'. Ik vind het geweldig dat ik mee mag. Eindelijk.’’

De oudste persoon in de ruimte

In 1963 werd de Russische Valentina Tereshkova de eerste vrouw in de ruimte. Sally Ride was in 1983 de eerste Amerikaanse. Wally Funk werd de vrouwelijke inspecteur bij de Amerikaanse luchtvaartautoriteit FAA, maar kan nu op 20 juli de oudste persoon ter wereld worden die de ruimte in gaat. Nu is dat nog John Glenn, die in 1998 op 77-jarige leeftijd plaatsnam in spaceshuttle Discovery. ,,Niemand heeft langer moeten wachten’’, zegt Bezos. ,,Welkom bij de crew, Wally.’’

De raket New Shepard wordt op 20 juli gelanceerd in Texas en moet dan naar een hoogte van ruim 100 kilometer gaan. De inzittenden zijn daar een paar minuten gewichtloos en zien de kromming van de aarde. Daarna zakt het vaartuig terug de dampkring in om weer op aarde te landen. Het vaartuig gaat niet hoog en niet snel genoeg om in een baan rond de aarde te komen. Blue Origin wil zich in de toekomst vooral richten op het aanbieden van reisjes voor schatrijke toeristen.

Amazon

Bezos begon zijn carrière met een online boekhandel vanuit zijn garage. Dat bedrijf is onder de naam Amazon inmiddels uitgegroeid tot een van de grootste technologiebedrijven ter wereld. Het maakte Bezos de afgelopen jaren de rijkste man op aarde – tot die positie dit jaar werd overgenomen door Elon Musk, die met zijn bedrijf SpaceX eveneens ruimtereizen onderneemt.

Eerder dit jaar liet Bezos weten een stap terug te doen als ceo van Amazon. Onder meer om zich meer te kunnen richten op de verdere ontwikkeling van Blue Origin.

