Nasleep duikbootrel: ‘Fransen zeggen ontmoeting met Britse defensieminister af’

De afzegging lijkt verband te houden met de diplomatieke crisis die is ontstaan nadat Australië bekendmaakte een koopovereenkomst voor Franse onderzeeërs, ter waarde van ruim 30 miljard euro, te annuleren ten gunste van vaartuigen van Amerikaanse makelij. Daardoor is er ook grote spanning ontstaan tussen Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk. Dat laatste land zit namelijk samen met de VS en Australië in het nieuwe zogenoemde veiligheidspact AUKUS, waarin de aanschaf van de Amerikaanse onderzeeërs door Australië is geregeld.