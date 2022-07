Natalia en haar kinderen keren terug naar Kiev: ‘Mijn leven is op z’n kop gezet’

Drie kinderen uit België komen om bij tragische autocrash, familie verliest in enkele uren zeven leden

Bij een tragisch verkeersongeval in Marokko zijn drie kinderen uit de Belgische stad Ans, niet ver van Luik, om het leven gekomen. Ook hun twee neven en een tante die in dezelfde auto zaten, overleefden het ongeval niet. De familie was op weg naar het ziekenhuis nadat eerder op de dag een ander familielid verdronken was tijdens een uitstapje. Een van de slachtoffers was een jong talent bij de Belgische voetbalclub RFC Luik, Youssef Boujamaoui. Dat schrijft de nieuwssite SudInfo.

