Natalja zorgt ervoor dat president van Belarus in bubbel leeft: ‘Ze houden van u, alles is oké’

'Mexicaanse misdaad­jour­na­list gemarteld en onthoofd'

Een Mexicaanse journalist die schreef over de gewelddadige georganiseerde misdaad in zijn land is woensdag onthoofd teruggevonden, melden lokale media. De gruwelijke moord op de verslaggever staat niet op zichzelf. Mexico is een van de gevaarlijkste landen ter wereld voor journalisten.