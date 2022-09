Nationalistisch rechts van Giorgia Meloni wint Italiaanse parlementsverkiezingen

Haar coalitiegenoten Silvio Berlusconi’s Forza Italia en de Lega van Matteo Salvini blijven, volgens diezelfde exit-polls, steken op respectievelijk 7,8 en 9,6 procent. De centrum-rechtse coalitie komt daarmee uit op ruim 42 procent in zowel Kamer als Senaat. Dat is met de huidige kieswet genoeg om met een ruime meerderheid te regeren. Een derde van de zetels wordt verdeeld via een districtenstelsel, ook met één stem meer win je de zetel, de andere zestig procent van de zetels worden via evenredige vertegenwoordiging verdeeld.

Verrasing

De grote verrassing van deze verkiezingen is de Vijfsterrenbeweging, volgens de eerste exit-poll komt de partij van voormalig premier Conte uit op zo’n 17%. In de laatste peilingen, twee weken geleden, schommelde dat cijfer rond de 14%. Conte leek de grote verliezer te worden van deze verkiezingen, maar zijn strategie om zich vooral op het Zuiden te concentreren lijkt zich te hebben uitbetaald. De voormalig premier hield de meerderheid van zijn verkiezingsbijeenkomsten ten zuiden van Napels en hamerde op het behoud van het Reddito del Cittadinanza. Die door de Vijfsterrenbeweging ingevoerde bijstandsuitkering wil Giorgia Meloni zo snel mogelijk afschaffen. Alleen al in Napels zijn ruim 400 duizend mensen afhankelijk van het Reddito di Cittadinanza.

Lange rijen

De opkomst is fors lager dan bij de vorige verkiezingen, zo'n 65 procent van de ongeveer 51 miljoen kiesgerechtigden is gaan stemmen. In 2018 was dat 73 procent. Met name in het zuiden van het land is de opkomst laag, met de regio’s Campania en Calabria als dieptepunt. In het noorden lag de opkomst een stuk hoger met als uitschieters de regio’s Emilia-Romagna en Toscane, traditioneel de ‘rode’ regio’s van Italie.