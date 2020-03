Natuur herovert Venetië: helderblauw water, vissen en broedende eenden in het midden van de stad

Nadat Italië in lockdown ging was er geen sprake meer van toeristen, en inwoners bleven thuis. Al snel kleurde het water van de anders ‘oh zo drukbevaren’ Venetiaanse kanalen helderblauw. Al snel krioelde het van de vissen. Hand in hand met die vissen gaan zwanen en aalscholvers, zwartgekleurde waterraven. En eenden voelen zich zo op hun gemak dat ze hun eieren uitbroeden bij het Piazzale Roma, een anders drukbezocht plein in de Italiaanse toeristenstad.

,,Ik denk dat we allemaal willen dat Venetië zo een tijdje blijft”, zegt Gloria Beggiato, eigenares van het Metropole Hotel. ,,Maar we kijken ook terug uit naar de komst van toeristen. We zouden van deze gelegenheid gebruik moeten maken om na te denken over de toekomst, hoe we een betere balans kunnen vinden tussen de stad en toerisme.”