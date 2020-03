Natuurbeschermers krijgen 16,9 miljoen voor ambitieus project in zuidelijk Afrika

Het natuurgebied Kavango Zambezi geldt als een van de absolute parels van zuidelijk Afrika. Uitgesmeerd over vijf landen, met een oppervlakte van die van Frankrijk, omvat Kavango Zambezi (KAZA) een schat aan natuur. Met de grootste inlandige rivierdelta ter wereld, de Okavango Delta, en de beroemde Victoria Watervallen. Met de grootste populatie Afrikaanse olifanten en andere bedreigde diersoorten waaronder de leeuw, de cheetah en de wilde hond. Maar Kavango Zambezi dreigt verloren te gaan door klimaatverandering en wanbeheer van de mens. Rivieren, de levensaders voor het gebied, kampen al met een dalende waterstand als gevolg van klimaatverandering. Plannen voor de bouw van stuwdammen kunnen de doodsteek betekenen voor het gebied.

Om dat te voorkomen slaan verschillende partijen de handen ineen voor een opmerkelijk initiatief: een grensoverschrijdend plan van natuurbescherming. De vijf betrokken landen – Botswana, Namibië, Angola, Zambia en Zimbabwe – gaan daarbij samenwerken met drie Nederlandse organisaties die het Wereld Natuur Fonds (WWF), Peace Parks Foundation en African Parks vertegenwoordigen. Het initiatief is daarmee ook organisatorisch een enorme klus.

,,Dat is een heel karwei maar we bouwen verder op al bestaande kennis en contacten. Met de andere organisaties zijn we een bindmiddel in het project, we werken ook al jaren goed samen met de lokale bevolking’’, zegt Kirsten Schuijt. Volgens de directeur van Wereld Natuur Fonds is Kavango Zambezi ‘een van de mooiste plekken van Afrika’. ,,Het heeft én waterrijke gebieden én vlaktes met heel veel dieren. Daar lopen de grootste kuddes olifanten.’’

Schoonheid

De schoonheid en het belang van het natuurgebied is voor de Postcode Loterij ook de reden om er het Droomfonds voor aan te spreken. ,,We willen niet passief blijven toekijken hoe dit unieke natuurgebied langzaam ten onder gaat, hoe mensen dier wonen niet meer in levensonderhoud kunnen voorzien en machteloos staan’’, zegt Margriet Schreuders, hoofd Goede Doelen. ,,Het is heel mooi dat wij dankzij de deelnemers met deze speciale bijdrage van 16,9 miljoen deze droom waarin de drie organisaties de handen ineen slaan, kunnen helpen verwezenlijken.’’

WWF-directeur Schuijt is ‘ongelooflijk trots’ op het grensoverschrijdende project. ,,Dankzij de fantastische bijdrage uit het Droomfonds van de Nationale Postcode Loterij werken we nu met de bevolking aan een natuurgebied waar zij en de olifanten en andere wilde dieren kunnen floreren.’’

Een goede samenwerking is ook nodig omdat de lat hoog wordt gelegd. De doelstellingen liegen er niet om: bescherming van de Kwando-rivier om de toevoer van zoetwater te garanderen en verdroging tegen te gaan, verduurzaming van de landbouw om te voorkomen dat natuurlijke hulpbronnen uitgeput raken en bescherming van de natuurparken. Dat gebeurt op verschillende manieren. Zo worden geïsoleerde parken met elkaar verbonden opdat wilde dieren bij droogte veilig naar andere voedselrijke gebieden kunnen trekken. Bovendien liggen er plannen op tafel voor een betere infrastructuur en aanpak van stroperij. Dat levert ook banen en inkomsten op uit toerisme.

Een kudde olifanten trekt door South Luangwa National Park in Zambia.

Toeristen

Gaan de belangen van de natuurbescherming niet schuren met de belangen van de economie? Teveel toeristen kan voor te hoge druk zorgen. De deelnemende landen laten zich ook leiden door economische groei. ,,Angola heeft al stuwdammen in de Kwando-rivier en er zijn plannen om er nog meer te bouwen. We voeren nu gesprekken om dit anders te doen. Om met alternatieve bronnen van energie de bouwplannen van tafel te krijgen’’, zegt Schuijt. ,,En als er toch nog stuwdammen bijkomen, waar kun je die dan het best neerzetten. De inlandige rivierdelta mag er niet onder lijden. Dat is het hart van het natuurgebied.’’

De directeur van WWF onderkent de gevaren van toerisme. ,,Je moet er natuurlijk op letten dat toerisme te grootschalig wordt en zich tegen je keert. Massatoerisme is uit den boze. Maar toerisme is wel een goede inkomstenbron voor de lokale bevolking’’, voegt Schuijt eraan toe.

Het natuurgebied Kavango Zambezi strekt zich uit over vijf landen en is zo groot als Frankrijk.

Peter Fearnhead, directeur van African Parks, hamert erop dat de kansen voor natuurbescherming en een betere levensstandaard voor de bevolking in de KAZA-regio voor het grijpen liggen. ,,Een belangrijk onderdeel daarvan is de verdeling van de olifanten over het gebied. Die is nu onevenwichtig en zorgt voor veel problemen. Zodra een aantal natuurgebieden een veiliger omgeving bieden zullen olifanten zich beter verspreiden en kunnen er nieuwe banen en inkomsten voor de bevolking worden gecreëerd’’, aldus Fearnhead.

Volgens Werner Myburgh, directeur van de Peace Parks Foundation, moeten er binnen vijf jaar in Angola en Zambia nieuwe veilige plekken zijn voor olifanten en andere bedreigde dieren. Daarvoor wordt onderzoek gedaan naar de beste routes tussen parken. ,,Uiteindelijk zal er een rijk Afrikaans landschap zijn vol natuur, rondtrekkende dieren en meer welvaart voor de bevolking’’, zegt Myburgh.

Het ambitieuze KAZA-project smaakt ongetwijfeld naar meer. De ervaring die de organisaties opdoen kan ook worden aangewend voor een grensoverschrijdende bescherming van andere bedreigde plekken in Afrika. ,,Denk aan de natuurgebieden in Centraal-Afrika, een nog veel lastiger, uiterst onrustig gebied. Maar laten we eerst maar deze klus klaren’’, zegt Schuijt.