Navalni uitgesloten als kandidaat Russische verkiezingen

Navalni is dit jaar drie keer vastgezet vanwege diverse openbare bijeenkomsten die hij organiseerde. Dat zou wettelijk niet zijn toegestaan. De commissie meldde vandaag dat een eerdere veroordeling, die Navalni zelf omschreef als politiek gemotiveerd, betekende dat hij niet mee kan dingen naar het presidentschap is maart. In totaal stemden twaalf van de dertien leden van de commissie voor het uitsluiten van Navalni. Eén lid van de commissie onthield zich van stemming vanwege mogelijke belangenverstrengeling. De commissie noemde de veroordeling van Navalni in een omstreden fraudezaak als reden om de uitgesproken criticus van president Vladimir Poetin uit te sluiten.

In beroep

De oppositiepoliticus had voor de stemming tevergeefs geprobeerd de commissieleden te bewegen zijn kandidatuur toch toe te staan. ,,Jullie vormen een onafhankelijk orgaan. Doe voor één keer in jullie levens wat juist is'', zei hij. Aanhangers van Navalni applaudisseerden, maar de commissie was niet onder de indruk. ,,We hebben het over de wet en het naleven van de wet'', reageerde een van de leden.



Navalni gaf aan zich niet bij het besluit van de kiescommissie neer te leggen en in beroep te gaan. ,,Wij kondigen aan niet te gaan stemmen. Wij roepen iedereen op om deze verkiezingen te boycotten. Wij zullen de resultaten van deze verkiezingen niet erkennen", zo gaf Navalni vanmiddag aan. Hij vervolgde: ,,De procedure waaraan wij gevraagd zijn deel te nemen is geen verkiezing. Alleen Poetin en de kandidaten die hij persoonlijk heeft uitgekozen, diegenen die geen bedreiging vormen, nemen deel."