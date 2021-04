Navalny vanaf ziekenboeg gevangenis: ‘Ik lijk zo op een skelet, dat ik kinderen bang maak’

VIDEO Schutter (19) bloedbad Indianapo­lis was oud-werknemer van FedEx en had mentale problemen

17 april De verdachte van het bloedbad in een vestiging van FedEx in het Amerikaanse Indianapolis kampte met mentale problemen en was een jaar eerder al in aanraking geweest met de autoriteiten. Dat melden de politie en de FBI. De moeder van de schutter had vorig jaar nog de politie gebeld om te waarschuwen voor mogelijke gewelddadige plannen van haar zoon. Agenten namen toen een jachtgeweer bij hem in beslag.