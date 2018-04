NAVO blij met supersnelle komst Pompeo: 'Een nieuw record'

De NAVO is opgetogen over de supersnelle komst van de kersverse minister van Buitenlandse Zaken van de Verenigde Staten, Mike Pompeo (54). Nauwelijks twaalf uur na zijn eedaflegging arriveerde hij vanmorgen in Brussel voor een ééndaagse NAVO-raad. ,,Een nieuw record'', aldus NAVO-chef Jens Stoltenberg.

Stoltenberg sprak vanmorgen kort apart met Pompeo over Rusland, de aanstaande NAVO-top met de Amerikaanse president Donald Trump in juli en de uitbreiding van de NAVO-presentie (met een trainingsmissie) in Irak. Stoltenberg vermeed na afloop de vraag of hij denkt met Pompeo, die dichtbij Trump staat, beter zaken te kunnen doen dan met diens voorganger Rex Tillerson, die al snel vleugellam was en daarna het veld moest ruimen.

Stoltenberg zei het belangrijk te vinden dat Pompeo zo snel naar Brussel kwam en wees er ook op dat hij in de Koude Oorlog als militair in Duitsland diende. ,,Dat is een perfecte achtergrond voor een VS-topdiplomaat.” Ook minister van Buitenlandse Zaken uit Nederland, Stef Blok, die vandaag net als Pompeo voor het eerst de NAVO-raad bijwoont, roemde de ‘indrukwekkende start’ van zijn prominente collega.

Quote Pompeo heeft de perfecte achter­grond voor een VS-topdiplo­maat Jens Stolteberg, secretaris-generaal van de NAVO

De ministers openden hun raad vanmorgen met een volgens Stoltenberg ‘zeer uitgebreide’ discussie over Rusland. Die leidde tot het besluit dat de NAVO onverkort vasthoudt aan haar tweesporenbeleid: druk en dialoog. De discussie was volgens Stoltenberg belangrijk omdat de NAVO blootstaat aan steeds meer pogingen tot destabilisering, desinformatie en, verwijzend naar de aanval op de ex-dubbelspion Sergej Skripal en zijn dochter in Salisbury, ‘zelfs chemische aanvallen’.

Vraag van Russische journalist