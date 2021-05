Nederland alert op militair (46) die in België topviroloog bedreigt, verdachte op terroristenlijst

klopjacht in belgieDe Belgische politie is op zoek naar een zwaarbewapende militair met extreemrechtse sympathieën, die virologen zou bedreigen. Een van de bekendste virologen van het land is met zijn gezin in veiligheid gebracht, melden Belgische media.

De Nederlandse politie is alert omdat de man zich zou ophouden in de grensstreek tussen Nederland en België, bevestigt een woordvoerder tegen deze site. Maatregelen zijn nog niet nodig. ,,Er zijn geen aanwijzingen dat deze persoon in ons land is. Wel is het goed dat we door de Belgische collega’s geïnformeerd zijn. Zo kunnen we direct handelen als dat noodzakelijk is.”

Raketwerpers

De gezochte militair, die zich verplaatst in een grijze Audi Q5, heeft vermoedelijk een pistool, machinegeweer en een kogelwerend vest bij zich. Die wapens en munitie zouden ontvreemd zijn uit een kazerne. Ook raketwerpers zouden verdwenen zijn, weet De Morgen.

De 46-jarige man uit het Belgische Dilsen-Stokkem, dat tegen Limburg ligt, staat op de terroristenlijst van de Belgische politie- en inlichtingendiensten en wordt als extreem gevaarlijk beschouwd. Hij zou thuis een afscheidsbrief hebben achtergelaten waarin de militair dreigende taal schreef.

Concreet

Hoe concreet de bedreigingen zijn die de man heeft geuit en hoe ernstig die moeten worden genomen, is onduidelijk. Hij zou het onder meer hebben gemunt op viroloog Marc Van Ranst, die uit voorzorg in veiligheid is gebracht.

De militair dreigde volgens dagblad Het Laatste Nieuws ook met een aanslag tegen het ‘systeem’ en zelfs militairen. Daarom werden meerdere kazernes gesloten en mogen de militairen niet naar buiten.

Brabantse politie

Volgens bronnen in de omgeving van de man was hij gisteren nog gewoon gaan werken, maar keerde hij ‘s avonds niet terug naar huis. Zijn vrouw belde daarop vanochtend ongerust naar het leger. Zij hebben daarop de politie gewaarschuwd.

De Brabantse politie is op de hoogte van het nieuws in België. Ze volgen het op de voet, al is er vooralsnog geen indicatie dat de man naar Nederland zou komen. Ze blijven alert en houden de berichtgeving goed in de gaten. Maatregelen worden nu nog niet getroffen, omdat er op dit moment geen reëele kans van dreiging is, laat een woordvoerder weten.

Terroristenlijst

De man staat op de terroristenlijst van het OCAD, het orgaan voor dreigingsanalyse, wegens extreemrechtse sympathieën, bevestigt de Belgische minister van Justitie Vincent Van Quickenborne vanavond bij VTM Nieuws. ,,Er zijn aanwijzingen dat hij gewelddadig is en de afgelopen 24 uur zijn er aanwijzingen gekomen dat er van de man een acute dreiging uitgaat.”

Justitie heeft de zaak wegens de ernst van de feiten overgenomen. ,,Het gaat om een veertiger die een militaire training heeft gekregen”, zegt parketwoordvoerder Eric Van Duyse. ,,Er wordt gevreesd dat hij een gewelddadige actie wil uitvoeren, tegen zichzelf of tegen andere personen, maar de juiste mogelijke doelwitten zijn nog onduidelijk.”

Viroloog

Van Ranst, die de regering adviseert over het coronabeleid en door honderden televisie-optredens afgelopen jaar in België een vertrouwd gezicht is geworden, wordt al geruime tijd bedreigd en daarom beveiligd. De hoogleraar virologie aan de Katholieke Universiteit Leuven maakt regelmatig optredens in Nederlandse media, zoals bij deze site vorig jaar december.