Nederland en Australië dienen klacht in tegen Rusland wegens neerhalen MH17

updateNederland en Australië dienen een klacht in tegen Rusland bij de Internationale Burgerluchtvaartorganisatie van de Verenigde Naties, de ICAO, wegens het neerhalen van vlucht MH17. De landen hebben maandag een klacht ingediend tegen het land, melden minister van Buitenlandse Zaken Wopke Hoekstra en minister van Infrastructuur en Waterstaat Mark Harbers.

,,Het kabinet blijf alles op alles zetten om Rusland ter verantwoording te roepen voor het neerhalen van vlucht MH17 en de instandhouding van de internationale rechtsorde”, zegt Hoekstra in een verklaring bij deze stap. De klacht kan onder meer resulteren in een schadevergoeding voor de Nederlandse staat. De Algemene Rekenkamer is gevraagd te berekenen hoeveel schade de overheid geleden heeft.

Het besluit om naar de ICAO te stappen heeft volgens het kabinet niets te maken met de Russische invasie in Oekraïne. De aanleiding was volgens de minister het Russische besluit om de onderhandelingen met Nederland en Australië te staken, nadat de landen Rusland aansprakelijk hadden gesteld. ,,We willen dat internationaal wordt erkend en vastgesteld dat Rusland verantwoordelijk is voor de ramp met vlucht MH17", zegt Harbers.

Russische luchtdoelraket, 298 doden

De MH17-ramp vond plaats in de zomer van 2014. Het vliegtuig werd op 17 juli dat jaar neergehaald, toen het boven een deel van Oost-Oekraïne vloog dat in handen van pro-Russische rebellen was. Volgens internationale onderzoekers werd het vliegtuig neergehaald door een Russische luchtdoelraket. Alle 298 inzittenden kwamen daarbij om, waaronder 196 Nederlanders en 38 Australiërs.

De gezamenlijke actie van Australië en Nederland wordt uitgevoerd onder Artikel 84 van de Conventie van Internationale Luchtvaart, en staat los van het Nederlandse MH17-strafproces, dat een week geleden werd hervat. Vier verdachten van betrokkenheid bij de ramp staan in dat proces terecht. Zij waren volgens het OM gezamenlijk verantwoordelijk voor het binnenhalen, vervoeren en inzetten van de Buk-raket.

De zogenoemde ICAO-raad kan uitspraken doen aan de hand van het Verdrag van Chicago. Dat is volgens Nederland en Australië geschonden ‘door het onrechtmatig gebruik van een wapen tegen een burgerluchtvaartuig’, staat in een Kamerbrief over de stap. Er lopen nog meer klachtenprocedures en rechtszaken; volgens het kabinet zijn dat allemaal aparte trajecten die naast elkaar gevoerd kunnen worden.

Volledig scherm Een deel van een vleugel van het neergehaalde MH17-vliegtuig. © Fairfax Media via Getty Images

