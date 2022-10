Nederland en Navo oefenen met kernwapens boven België

met video Minstens drie gewonden en 15 tot 20 woningen beschadigd bij zware gasontplof­fing in centrum Oostende: hulpdien­sten massaal aanwezig

De hulpdiensten zijn donderdag massaal uitgerukt voor een explosie op de hoek van de Christinastraat en de Ooststraat in Oostende. Daar vond omstreeks 11.30 uur een zware gasontploffing plaats, zo bevestigt de politie. Onder andere een brandweerman en politieman zouden zwaargewond geraakt zijn. De agent zou in kritieke toestand verkeren. “Ik hoorde mensen schreeuwen uit paniek”, vertelt een getuige die de ontploffing zag gebeuren. Videobeelden tonen de enorme ravage: in sommige appartementen lijken alle meubelen verplaatst te zijn door de klap. Tussen de 15 en 20 woningen zijn beschadigd geraakt, zegt burgemeester Tommelein. “Er zijn geen vermoedens van extra slachtoffers, maar een zekerheid is dat momenteel niet."

14:34