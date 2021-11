Nederland fel op Belarus in gespannen situatie aan Poolse grens: ‘Mensonterende onbeschoftheid’

Demissionair minister Ben Knapen (Buitenlandse Zaken) vindt het ’van een mensonterende onbeschoftheid’ dat het regime in Belarus op grote schaal vluchtelingen de grens met Polen over stuurt. Het is zaak daar in EU-verband snel paal en perk aan te stellen, zegt de minister in een debat met de Tweede Kamer.



Volgens Knapen dienen de vluchtelingen enkel ‘als wapen om de Europese Unie in verlegenheid te brengen’ om ze 'als een soort kanonnenvoer’ de grens over te laten gaan. Er gaan volgens hem geruchten dat er komende winter tot wel 55 vluchten per week vanuit het Midden-Oosten naar Belarus zullen komen.



Knapen noemt de situatie ‘onhoudbaar’ en vreest ‘een hele nare situatie, ook humanitair’, zeker als in het grensgebied tussen Polen en Belarus echt de winter invalt. Hij benadrukt dat Polen de taak heeft de buitengrens van de EU te bewaken, maar dat mensen die zich als politiek vluchteling melden wel het recht hebben om asiel aan te vragen.