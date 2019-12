Nederland kijkt mee bij onderzoek naar moord van journaliste op Malta

Het onderzoek moet onder meer vaststellen of de autoriteiten wisten of konden weten dat het leven van de journaliste in gevaar was. CDA-Kamerlid Pieter Omtzigt, die zich grote zorgen maakt over de gang van zaken op Malta, is blij dat Nederland gaat meehelpen: „Het is een duidelijk signaal.” Via de organisatie Raad van Europa had hij op een onafhankelijk onderzoek aangedrongen.