Nederland-Rusland Centrum: ‘Denken dat Russen hetzelfde zijn als wij, is echt een valkuil’

Het was januari 2020 en wat Hans van Koningsbrugge en Nicolaas Kraft van Ermel deden was op, of misschien al over het randje. Voor Russische begrippen dan. De twee wetenschappers van het Nederland-Rusland Centrum in Groningen organiseerden in Sint-Petersburg samen met de plaatselijke Europese Universiteit en het Nederlandse consulaat een congres over godsdienst- en gewetensvrijheid in Rusland. Te gast waren onder meer Russen die deel uitmaakten van religieuze minderheden. Zij vertelden hoe ‘vrij’ ze in het land van Poetin waren om uit te komen voor hun geloof.