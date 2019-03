De Nederlandse man Yago R. wil met zijn Britse vrouw Shamima Begum en zijn pasgeboren zoontje terugkeren naar Nederland. Yago R. zegt dat in een interview met de BBC. In dat interview geeft hij toe dat hij heeft gevochten voor de terroristische groep IS.

Volledig scherm Shamima Begum vertrok naar Syrië maar wil nu terug naar het Verenigd Koninkrijk, waar haar terugkomst onderwerp is van felle discussies. © Still Sinds maart 2016 staat R. op de nationale terrorismelijst en zijn zijn banktegoeden bevroren. Op dit moment wordt hij vastgehouden in een Koerdisch gevangenenkamp in noordoost Syrië. In Nederland hangt hem een gevangenisstraf van zes jaar boven het hoofd. Hij is bij verstek veroordeeld voor zijn lidmaatschap van een terroristische organisatie.



De uit Arnhem afkomstige Yago R. verliet Nederland in 2014 om zich bij IS aan te sluiten. In 2015 ontmoette hij de vijftienjarige Britse Shamima. Ze was met twee schoolvriendinnen naar Syrië vertrokken en sloot zich aan bij de Islamitische Staat. Bij aankomst werd ze binnen tien dagen uitgehuwelijkt aan de destijds 23-jarige Yago R.

Huwelijk haar keuze

In het interview geeft R. aan niets kwaads te zien in trouwen met een meisje van vijftien. ,,Het was haar keuze. Zij had aangegeven dat ze een partner wilde. Ik was eerst niet geïnteresseerd in het huwelijk, vanwege haar leeftijd, maar ik accepteerde het aanbod toch. Voor haar was het misschien beter geweest om nog even te wachten, maar dat deed ze niet. Ze koos ervoor om te trouwen.”

R. zegt dat hij IS afwees en probeerde de terreurgroep te verlaten. Hij zou in Raqqa gevangen genomen zijn en gemarteld omdat hij ervan verdacht werd een Nederlandse spion te zijn. Samen met Shamima vluchtte hij uit het laatste bolwerk van IS, de stad Baghouz in oost-Syrië. R. werd door Syrische militairen opgepakt, Shamima kon met haar pasgeboren zoontje vluchten naar een vluchtelingenkamp in het noorden van Syrië. Op dit moment verblijft zij vermoedelijk ergens anders, maar wat haar exacte locatie is, is niet duidelijk.

Burgerschap

Het Britse burgerschap van Shamima werd ingetrokken door het Verenigd Koninkrijk omdat ze ook een Bengalees burgerschap kan aanvragen via haar moeder die een inwoner is van Bangladesh. Maar Bangladesh wil haar geen burgerschap verlenen en staat haar niet toe het land te betreden. De familie van Shamima probeert het besluit van het Verenigd Koninkrijk terug te draaien en kan rekenen op steun van Jeremy Corbyn, leider van de Labour partij. Hij heeft eerder aangegeven de keuze om haar burgerschap in te trekken ,,extreem” te vinden.

Zelf ontkent Shamima een dubbele nationaliteit te hebben en zegt ze dat de Britse autoriteiten hun oordeel hebben geveld op basis van andere interviews met haar. ,,Ze hadden naar mij moeten komen en het mij persoonlijk moeten vragen, dan waren ze tot een andere conclusie gekomen. Ik had gehoopt op wat meer begrip van de Britse regering’’, zegt Begum tegen de BBC.

Het Nederlandse burgerschap van Yago is niet ingetrokken. De Arnhemse burgemeester Ahmed Marcouch zei afgelopen week dat hij hem liever niet naar Arnhem ziet terugkeren, maar voegde daaraan toe dat hij niet veel mogelijkheden heeft om dat te verhinderen.