Nederland wil Grieken en hulporganisatie Johnny de Mol forse financiële steun geven voor opvang vluchtelingen

Het kabinet wil tientallen vluchtelingenkinderen die nu in opvangkampen op de Griekse eilanden zitten, laten opvangen op het Griekse vasteland. Nederland geeft de Grieken en de hulporganisatie Movement on the ground van Johnny de Mol daar dan forse financiële steun voor. Dat bevestigen Haagse bronnen aan deze site na berichtgeving door Nieuwsuur.

In de overvolle opvangkampen op de Griekse eilanden zitten ook honderden alleenreizende minderjarige vluchtelingen. Vandaag deden een groot aantal hulporganisaties, gemeenten, kerken en oud-politici nog een beroep op het kabinet om een deel van die kinderen vanuit de kampen naar Nederland te brengen. De situatie op de eilanden is schrijnend en er zijn grote zorgen over de gevolgen van een mogelijke corona-uitbraak. Inmiddels hebben Luxemburg en Duitsland al kinderen opgenomen, meerdere andere Europese landen hebben toegezegd dat ook te zullen doen.

Staatssecretaris Ankie Broekers-Knol (VVD, Asielzaken) wil daar niet aan mee doen. Zij bestempelt de situatie op de eilanden als ‘kwetsbaar', maar vindt dat de kinderen in eerste instantie in Griekenland moeten worden opgevangen. ,,Als het gaat om alleenstaande minderjarigen op de eilanden, dan dringt Nederland erop aan deze kinderen zoveel als mogelijk over te brengen naar het vaste land of tenminste naar locaties buiten de kampen. Griekenland is daar ook druk mee bezig", is het standpunt van het ministerie.

Pleeggezinnen