Nederlander (35) omgekomen bij aanslag in Somalië, stond op het punt om te trouwen

Bij de aanslag in de buurt van een hotel in de Somalische hoofdstad Mogadishu is een Nederlander omgekomen. Het NPO Radio 1-programma Bureau Buitenland meldt dat het gaat om de 35-jarige Fahad Abdirahman, een Nederlander uit Assen van Somalische afkomst. Het ministerie van Buitenlandse Zaken bevestigt dat er een Nederlander is omgekomen.

Abdirahman was vanwege zijn huwelijk aanwezig in Hotel Afrik, waar hij met zijn Saoedische vrouw verbleef. Ook zij is overleden.

Tijdens de aanslag had Abdirahman nog telefonisch contact met familie in Somalië, zegt een familielid van hem in Bureau Buitenland. Zondagavond vond bij het hotel eerst een ontploffing plaats, waarna meerdere gewapende extremisten in het hotel het vuur openden op de aanwezigen.

Terroristen gedood

De verantwoordelijkheid voor de aanslag is opgeëist door de terreurorganisatie al-Shabaab, die banden heeft met al-Qaeda. Bij het vuurgevecht met de politie, dat enkele uren duurde, zijn vier terroristen gedood. Ook is de voormalig generaal en minister van Defensie Mohamed Nur Galal om het leven gekomen. Volgens de autoriteiten van het land zijn er in totaal negen doden gevallen en raakten tien burgers gewond bij de aanslag.

Al-Shabaab pleegt vaker zelfmoordaanslagen in Mogadishu, met als doel de Somalische regering omver te werpen. De dodelijkste aanslag werd gepleegd in 2017. Toen kwamen meer dan vijfhonderd mensen om het leven door een zware vrachtwagenbom. Hotel Afrik is populair bij binnen- en buitenlandse hoogwaardigheidsbekleders, buitenlandse bezoekers en journalisten.