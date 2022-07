Nederlander (52) wordt onwel en overlijdt tijdens vakantie in Italië

De man was met zijn vrouw en vier vrienden op het meer aan het wakesurfen. Toen hij van de boot sprong om de plank te bereiken, is hij waarschijnlijk onwel geworden en kwam hij ineens niet meer boven. De vrienden en de vrouw zijn omgedraaid en zagen hem bewusteloos in het water drijven.



Ze hebben hem aan boord getrokken, constateerden een hartstilstand en hebben de watersporter zo snel mogelijk naar de kant gebracht. Daar is hartmassage uitgevoerd. Vervolgens is de Nederlander in een traumahelikopter overgebracht naar het ziekenhuis in Brescia, waar de arts de dood vaststelde.



De man was met zijn vrouw op vakantie op een camping in het plaatsje Marone aan het Lago d’Iseo.