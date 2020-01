Nederlander (64) ernstig gewond bij slee-ongeluk in Oostenrijk

Ambassade VS raadt landgeno­ten aan Irak te verlaten

11:56 De Amerikaanse ambassade in Bagdad raadt landgenoten aan het land onmiddellijk te verlaten. De VS hebben op het vliegveld van Bagdad onder anderen de in Iran erg populaire generaal Qassem Soleimani met drones gedood. Washington vreest dat pro-Iraanse sjiitische milities wraak willen nemen op Amerikanen in het land.