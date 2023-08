Nederlander (64) zat drie dagen vast op onbewoond eiland, maakte SOS-teken in het zand

Parijs doet elektri­sche step in de ban na 3 doden en 400 gewonden: ‘Ik weet het, 60 km/uur is veel te hard’

Overal in de wereld wordt gezocht naar milieuvriendelijk vervoer. Maar Parijs verbiedt per 1 september de elektrische deelstep. En daar zijn toeristen en Parijzenaars verdeeld over. ,,Ik ga echt niet fietsen!”