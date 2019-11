'Nederlander' bekent steekpartij op station van Manchester

Vier jaar cel voor Vlaamse uroloog na verkrach­ting minderjari­ge patiënte

14:24 Een Belgische uroloog is schuldig bevonden aan aanranding en verkrachting van een minderjarige patiënte in 2006. De rechtbank in Antwerpen veroordeelde Bo C. tot vier jaar cel, waarvan de helft voorwaardelijk. Het Openbaar Ministerie had om vrijspraak gevraagd. C. gaat in beroep, kondigde zijn advocaat aan.