Nederlander bij proces tegen SS-bewaker (100): ‘Ik wil dat hij weet wat ie heeft aangericht’

Chris Heyer (84) uit Leidschendam is donderdagmorgen in een Duitse rechtszaal geconfronteerd met een oud-bewaker van het concentratiekamp waar zijn vader in 1942 werd gefusilleerd. ,,Ik denk niet dat het hem iets doet’’, vertrouwt hij ons na afloop zuchtend toe.

Heyer - rode V-hals trui, wit overhemd, zwarte broek en zwarte gaatjesschoenen - is een van in totaal zestien mede-eisers in het proces tegen Josef Schütz (100). De hoogbejaarde Duitser staat sinds vandaag terecht voor medeplichtigheid aan ‘wrede en verraderlijke’ moord in minstens 3518 gevallen, tussen 1942 en 1945 in Sachsenhausen. Hij moét als kampbewaker hebben geweten van het systematisch fusilleren en vergassen van duizenden gevangenen, zei de openbaar aanklager tijdens het voorlezen van de aanklacht.

Onder de slachtoffers waren ook ruim 100 Nederlandse verzetsstrijders. De vader van Chris Heyer was een van hen. Johan Hendrik Heyer maakte deel uit van verzetsgroep OD1 en werd in maart 1941 gearresteerd wegens wapenbezit. Via het beruchte ‘Oranjehotel’ in Scheveningen belandde hij in kamp Amersfoort . ,,Dit is het laatste beeld dat we van hem hebben’’, zegt zijn zoon terwijl hij een houtskooltekening toont van gevangene met nummer 416, waarschijnlijk gemaakt door een medegevangene in het kamp. Daarna werd hij overgebracht naar de gevangenis in Utrecht en eind april 1942 gedeporteerd naar Sachsenhausen. De verzetsman werd er drie dagen later gefusilleerd.

Josef Schütz werkte tussen oktober 1941 en februari 1945 as SS-bewaker in het concentratiekamp, het laatste jaar als Rottenführer (sectieleider). ,,De beklaagde ondersteunde het fusilleren en vergassen willens en wetens’’, sprak de aanklager donderdagmorgen in de tot rechtszaal omgebouwde sporthal in Brandenburg an der Havel.

De voormalige bewaker met zijn zilvergrijze haar, hoornen brilmontuur en bloktrui hoorde de beschuldigingen uiterlijk onbewogen aan. Hij wil niet reageren op de beschuldigingen, zei zijn advocaat, maar zijn cliënt is bij de volgende zitting wel bereid iets te vertellen over zijn persoonlijke omstandigheden. Daarop liep Josef Schütz alvast vooruit. ,,Ik ben in 1947 getrouwd en mijn vrouw is in 1986 overleden’’, hoorden de aanwezigen hem doodleuk tegen de rechtbank zeggen.

Een ongepaste opmerking tijdens een proces over duizenden vermoorde nazislachtoffers, vonden de tientallen bezoekers en massaal aanwezige media uit binnen- en buitenland. Schütz wist de situatie blijkbaar moeilijk in te schatten want even later zei de hoogbejaarde dat hij volgende maand 101 jaar wordt en lachte daarna. Mede-eiser Chris Heyer kon het allemaal moeilijk rijmen. ,,Ik denk niet dat het hem iets doet dat hij terechtstaat. Zoals ik hem heb gezien, ontgaat het hem allemaal’’, zegt hij terugblikkend.

Gewetensnood

Hij zat tijdens de eerste zitting recht tegenover de voormalige kampbewaker. Bewust, blijkt. ,,Ik wilde hem recht in de ogen kijken maar daarvoor was de afstand tussen ons te groot. Desondanks deed het me wel iets’’, verzucht de geboren en getogen Hagenaar. Vrijdag zal hij zich persoonlijk tot de verdachte richten. ,,Ik wil hem in mijn eigen woorden vragen hoe hij heeft kunnen leven met zijn daden en of hij nooit gewetensnood heeft gehad’’, zegt Heyer. ,,Ik wil dat hij weet wat ie heeft aangericht. Niet alleen in het kamp maar ook in de levens van de nabestaanden.’’

Voor het proces zijn tot januari in totaal 22 zittingsdagen gepland. Een medisch deskundige verklaarde Schütz, die de zaal strompelend achter een rollator binnenkwam, geestelijk en lichamelijk beperkt in staat om terecht te staan. Volgens de rechtbank kan de verdachte slechts enkele uren per zitting ondervraagd worden.

Chris Heyer is niet uit op vergelding maar op gerechtigheid. ,,Schütz hoeft van mij niet de gevangenis in want dat heeft geen zin meer voor hem, maar hij moet wél worden bestraft zodat ie weet wat hij heeft gedaan’’, klinkt het kordaat.

