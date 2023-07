Nederlander gewond aan rug na val tijdens canyoning-uitje in Italië

Een canyoning-uitje in het noordoosten van Italië is zondag voor vijf Nederlanders uitgedraaid op een angstig avontuur. Een van hen raakte tijdens een sprong een rots en liep rugletsel op. Daarna volgde een ‘lange en complexe reddingsoperatie’, melden regionale media.

Het ongeluk vond plaats in de kloof van de Rio Ronch bij Valresia in de provincie Udine. De in 1965 geboren man viel van zo’n zes meter hoogte naar beneden, raakte daarbij een rots en bleef gewond liggen op de bodem van de kloof. Twee groepsleden alarmeerden de regionale reddingsdienst. Die rukte uit met een helikopter en tien vrijwillige bergredders én alpinisten van de militaire politie (SAGF).

Vanwege de moeilijk bereikbare plek daalden de reddingswerkers aan touwen van zo’n 90 meter lang af in de kloof. Ze stelden vast dat het slachtoffer letsel had opgelopen aan zijn bovenrug. Na stabilisatie en ‘inpakken’ van de Nederlander, die bij bewustzijn was, werd hij omhoog gehesen en overgebracht naar het ziekenhuis in Udine.

De overige groepsleden daalden onder begeleiding van de alpinisten van de militaire politie via een zijpad de rivierkloof af naar de uitgang. Over de gezondheidssituatie van de vijftiger is nog niets bekend.

Canyoning is een bij toeristen populaire sport, waarbij ze door een kloof de loop van een rivier volgen en afwisselend moeten wandelen, rotsen afklimmen of abseilen, in het water springen én zwemmen.

Bekijk onze meest bekeken nieuwsvideo’s in onderstaande playlist: