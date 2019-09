Nederlander in Caïro opgepakt voor ‘spionage’ met drone

updateEen Nederlander is vanmorgen in de Egyptische hoofdstad Caïro opgepakt omdat hij volgens de plaatselijke autoriteiten met een drone verboden beelden zou hebben gemaakt van de omgeving. De 43-jarige Pieter Bas H. werd vandaag getoond op de Egyptische televisie waar hij, ietwat zenuwachtig ogend, een ‘bekennende’ verklaring aflegde.

Volgens de politie wordt de Nederlander verdacht van spionage en het heimelijk filmen van protesten die momenteel plaatsvinden tegen de huidige regering. In de nieuwsuitzending kwam niet alleen H. vol in beeld maar ook zijn paspoort en persoonlijke bezittingen zoals bankbiljetten die in beslag zijn genomen.

Volgens H., zo vertelt hij in het nieuwsbulletin op de zender MBC Masr, stuurde hij vanmorgen vroeg zijn drone de lucht in boven het dakterras van zijn hotel in Caïro. ,,Hiermee maakte ik foto's van het hotel. Dat werd gezien door een medewerker. Hij zei dat dat een groot probleem voor mij is.” Vervolgens ging de Nederlander terug naar zijn hotelkamer. ,,Korte tijd later kwam de politie en moest ik mee naar het bureau.”

Volgens de Egyptische staatszender, die H. een mogelijke spion noemt, was de Nederlander waarschijnlijk van plan de beelden van de protesten buiten het land te tonen. Of dat daadwerkelijk zo is, is onbekend. Egyptische media melden dat de Amsterdammer het ‘doelbewust registreren’ van de protesten inmiddels zou hebben toegegeven. Onbekend is of H. dat uit eigen beweging heeft gezegd of tot die verklaring is gedwongen.

Maximaal twee jaar cel

Het lijkt er, afgaande op de korte verklaring die H. op de televisie gaf, op dat hij als toerist filmde en niet bekend was met de strenge regels voor vliegen met drones boven de stad. Mocht hij worden veroordeeld, dan riskeert hij een gevangenisstraf van maximaal twee jaar. Voor spionage gelden langere straffen. De presentator van het programma sprak schreeuwend over ‘ernstige misdrijven’. Een woordvoerder van het ministerie van Buitenlandse Zaken in Nederland stelt dat er navraag is gedaan bij de Egyptische autoriteiten of zij het bericht over H. kunnen bevestigen. Ook is er volgens het ministerie contact met de familie van de man.

Behalve de Nederlander zijn vanmorgen ook twee Turken en drie Jordaniërs in Caïro opgepakt. Ook hun identiteitsbewijzen werden door de staatszender aan het publiek getoond. In Egypte zijn sinds afgelopen weekend meer dan 1100 mensen aangehouden vanwege protesten tegen president Abdel Fatah al-Sisi. De demonstraties begonnen afgelopen vrijdag in Caïro. Betogingen zijn zeldzaam in het Noord-Afrikaanse land sinds de machtsgreep van generaal al-Sisi in 2013.

De protesten draaien om beschuldigingen van corruptie door het regiem van Al-Sisi. De politie weet de betogers meestal snel uiteen te drijven en heeft tientallen personen gearresteerd maar het blijft onrustig in het land, melden Arabische nieuwszenders. In de Egyptische hoofdstad Caïro deden de protesten zich voor op en rond het Tahrirplein, het epicentrum van de gigantische protesten in 2011 die de toenmalige heerser Hosni Mubarak uiteindelijk ten val brachten. Al-Sisi heeft na het afzetten van de democratisch gekozen president Mohamed Morsi in 2014 strenge antidemonstratiewetten ingevoerd. Dergelijke grote protesten zijn zeer zeldzaam en gevaarlijk voor de demonstranten. Duizenden mensen zijn de afgelopen jaren gearresteerd.

Volledig scherm De Nederlander © Twitter