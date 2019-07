Nederlander omgekomen bij brand, omstanders hinderen brandweer

Negen doden bij ongeluk sportvlieg­tuig Zweden

18:08 Bij een crash met een sportvliegtuig in het Zweedse Umea zijn alle negen inzittenden om het leven gekomen. Volgens Zweedse media haperde het vliegtuigje bij het opstijgen waarna het neerstortte in de rivier die door de stad loopt. De toedracht is nog onbekend.