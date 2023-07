Nederlander ontsteekt in woede in Grieks hotel: bedreigt jonge vrouwen, valt agent aan met mes

Oekraïne meldt tegenoffen­sief van Russen in noordoos­ten: 100.000 Russische soldaten zouden door Oekraïense linies proberen te breken

Oekraïne meldt dat de Russen in het noordoosten van het land met een tegenoffensief begonnen zijn. Meer dan 100.000 Russische soldaten en 900 tanks zouden zich verzameld hebben in de buurt van Koepjansk bij Charkiv en met onophoudelijke aanvallen op zoek zijn naar zwakke plekken in de Oekraïense linies.