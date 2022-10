Nederlander verongelukt met boot bij Spaanse eiland Formentera

Het ongeluk gebeurde rond 03.45 uur in de nacht van woensdag op donderdag, toen de boot, een Tempest 750, aan de noordkant van Formentera op de rotsige kust voer. Op die verlaten plaats, Caló de s’Oli, zonder een dorpje noch een weg in de buurt, zijn geen aanlegsteigers. De haven van het eiland is een kilometer naar het oosten. Toen de ambulance en brandweer op de plek arriveerden lukte het niet meer om het 35-jarige slachtoffer, dat ernstige verwondingen aan het hoofd en een hartstilstand had, te reanimeren. De andere, zwaargewonde man werd uit het water gehaald en met een helikopter naar een ziekenhuis op Ibiza vervoerd.

Slecht zicht

De politie onderzoekt nog de oorzaak van het ongeluk, maar sluit volgens de krant Diario de Ibiza uit dat het met illegale activiteiten te maken heeft. ,,Waarschijnlijk zijn ze verkeerd gevaren en hebben ze de rotsen niet gezien. Het was bewolkt vannacht, dus er was slecht zicht’’, zegt een van de eigenaren van Motonáutica Ibiza, de verhuurder van de boot tegen deze site. Vanwege het politieonderzoek kan hij er verder geen details over kwijt.



Het zestal had de boot bij hem gehuurd in de jachthaven Marina Ibiza. Een van hen had het benodigde klein vaarbewijs. De overtocht van enkele zeemijlen naar het veel kleinere en rustiger Formentera is populair onder toeristen.