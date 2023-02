Nederlander voorspelde aardbeving Turkije: ‘Hier moeten we meer onderzoek naar doen’

Ministerie roept Nederlan­ders in getroffen gebied in Turkije op zich te registre­ren

Buitenlandse Zaken roept Nederlanders die in het getroffen gebied in Turkije verblijven op zich te registreren voor de informatieservice van het ministerie, om zo op de hoogte te blijven van de laatste ontwikkelingen rondom de aardbevingen in het land. Daarnaast heeft het ministerie ook een liveblog geopend met updates.

14:55