Nederlander wurgt partner tijdens vakantie in Suriname

Oostenrijk waarschuwt voor lawinege­vaar

19:33 In verscheidene Oostenrijkse regio’s is vandaag alarm geslagen wegens lawinegevaar. Met name in bondsstaten Stiermarken en Salzburg beschreven deskundigen de situatie als spannend. Veel verse sneeuw en harde wind hebben met name in het noordelijk deel van de Alpen en de Tauern skiën en snowboarden buiten de pistes uiterst riskant gemaakt.